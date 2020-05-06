Українська співачка Тіна Кароль показала відео, яке викликало шквал емоцій у соціальній мережі

Як відомо, Тіна вже давно є амбасадором компанії "Укрзолото", тому всі її прикраси привертають багато уваги. Зірка любить показувати стильні кадри з фотосесій, на яких виблискує не тільки дорогоцінним камінням, але і фігурою. Цього разу Кароль заінтригувала кадрами з обручками, які буквально підкорили фоловерів, передає Politeka.net.

Не так давно відбувся фінал пісенного шоу "Голос", в якому Кароль перемогла разом з учасником, з яким вже вигравала проект кілька років тому. Під час шоу фанати з завмиранням чекали появи нового приводу, який би підігрів чутки про її роман з Даном Баланом.

В цей же раз користувачі мережі угледіли натяк на весілля з чоловіком, адже Тіна прорекламувала не прості прикраси, а саме заручні.

«Сама❤️», «Така дуже гарна❤️😍», «Блестает😍», «Красуня 😍❤️❤️❤️», «Малятко💜», «Наша красуня!», «Краща❤️», «Оу, нарешті кільця Дана, ах❤️», «Нереальна 😍», «Чудова королева😍», - написали в соціальній мережі.

До цього фанати популярної української співачки знайшли цікаве схожість між фотографіями Кароль та її сина. Відповідні знімки були опубліковані на одному з фан-акаунтів в Instagram.

Так, на фото Тіна Кароль спускається по сходах в облягаючому білому топі і таких же білих шортиках, відмінно демонструють стрункі ніжки співачки. Волосся Кароль спадають на плечі великими локонами, завершуючи її ніжний образ.

Поряд з цим знімком розмістили фотографію сина співачки Веніаміна, зроблену на тому ж самому місці. Хлопчик, як і мама, починає спускатися по сходах. Правда, замість гламурного образу, він одягнений в просту повсякденну одяг хлопчика-підлітка.

«Повторив мамине фото», - йдеться у підписі до знімків.

Судячи з усього, дивну схожість оцінила і сама Кароль, адже вона продублювала фанатський пост в своєму розділі Сториз.

Нагадаємо, Кароль в гарячих обіймах Балана засвітила обручку: вся країна в очікуванні весілля.

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