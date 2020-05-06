Украинская певица Тина Кароль показала видео, которое вызвало шквал эмоций в социальной сети

Как известно, Тина уже давно является амбассадором компании "Укрзолото", поэтому все ее украшения привлекают множество внимания. Звезда любит показывать стильные кадры из фотосессий, на которых сверкает не только драгоценными камнями, но и фигурой. В этот раз Кароль заинтриговала кадрами с обручальными кольцами, которые буквально покорили фолловеров, передает Politeka.net.

Не так давно отгремел финал песенного шоу "Голос", в котором Кароль победила вместе с участником, с которым уже выигрывала проект несколько лет назад. Во время шоу фанаты с замиранием ожидали появления нового повода, который бы подогрел слухи о ее романе с Даном Баланом.

В этот же раз пользователи сети углядели намек на свадьбу с мужчиной, ведь Тина прорекламировала не простые украшения, а именно обручальные.

«Самая❤️», «Такая сильно красивая❤️😍», «Блестает😍», «Красотка 😍❤️❤️❤️», «Малышка💜», «Наша красуня!», «Лучшая❤️», «Оу, наконец-то кольца Дана, ах❤️», «Нереальная 😍», «Восхитительная королева😍», - написали в социальной сети.

До этого фанаты популярной украинской певицы нашли интересное сходство между фотографиями Кароль и ее сына. Соответствующие снимки были опубликованы на одном из фан-аккаунтов в Инстаграм.

Так, на фото Тина Кароль спускается по лестнице в облегающем белом топе и таких же белых шортиках, отлично демонстрирующих подтянутые ножки певицы. Волосы Кароль спадают на плечи крупными локонами, завершая ее нежный образ.

Рядом с этим снимком разместили фотографию сына певицы Вениамина, сделанную на том же самом месте. Мальчик, как и мама, начинает спускаться по лестнице. Правда, вместо гламурного образа, он одет в простую повседневную одежду мальчика-подростка.

«Повторил мамино фото», - говорится в подписи к снимкам.

Судя по всему, забавное сходство оценила и сама Кароль, ведь она продублировала фанатский пост в своем разделе Сториз.

Напомним, Кароль в горячих объятиях Балана засветила обручальное кольцо: вся страна в ожидании свадьбы.

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