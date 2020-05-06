Оля Полякова познущалася над Владом Ямою на очах у всіх у своєму новому ефірі

Популярна українська співачка продовжує розважатися на карантині, влаштовуючи спільні ефіри з іншими зірками. На цей раз вона зіграла в «Правду або дію» з відомим хореографом Владом Ямою. Як повідомляє Politeka.net, відповідне відео з'явилося на її сторінці в Instagram (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз).

Артисти по черзі задавали один одному непрості питання і ставили незручні завдання. Так, Ямі довелося станцювати перед камерою еротичний танець, зняти з себе футболку і зробити собі макіяж зі стрілками і червоними губами.

Крім того, Полякова змусила хореографа написати Лесі Нікітюк повідомлення зі словами: «Хоч ти й дробина, Леся, але я б по тобі полазив».

Шанувальники зірок активно коментують їх зухвалі витівки.

«Який позитив! Обожнюю», «Кращі», «Шикарні», «Приємно було подивитися на Владика на тебе Олічка завжди приємно дивитися», «Гарний ефір, видно що Влад так само як і Олексій підготувався до гри!», - пишуть люди.

До цього ми писали, що Полякова і телеведучий Олексій Суханов вирішили провести спільний ефір і повеселити користувачів мережі.

Полякова починала свій ефір з келихом вина і світлої толстовці, а закінчила в майці і з вусами під носом. Суханову ж довелося собі намалювати кетчупом окуляри на обличчі.

Нагадаємо, Полякова познущалася над відомим українцем у прямому ефірі: «Господи, Оля...».

Як повідомляла Politeka, Полякова в домашньому вигляді побешкетувала разом з Камінською: "Покличте і Кароль пограти".

Також Politeka писала, що Полякова розкрила, що діється з українським шоу-бізнесом на карантині: "відкотимося на 15 років тому".