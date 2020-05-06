Ну дуже гаряча дівчина

Американська фітнес-модель Ніколь Амато стала популярною у соціальних мережах завдяки ефектній зовнішності, пишним формам і абсолютній відсутності сорому

Цього разу в сторіс на своїй Instagram-сторінці Ніколь поділилася пікантними кадрами біля басейну, пише Рoliteka.net.

Амато підкреслила свій пишний бюст і круті стегна, надівши червоний купальник на зразок культового костюма Памели Андерсон з серіалу "Рятувальники Малібу".

Модель як раз готується піти на тренування і викупатися в басейні.

Також на одному з останніх фото Ніколь Амато постала майже голою, вона лише прикрила принади хусткою різних кольорів. Образ моделі завершили різні прикраси, у тому числі малюнок на руці.

Ніколь позувала в бежевих трусиках, які натягнула вище стегон. Модель дивилася вдалину, відкривши пишні і пухкі губи. Хоча Амато і приховала живіт рукою, все ж не можна не звернути уваги на її досконалий прес.

"Цей карантин ямайський доводить мене до божевілля!!! Куди ви полетите, як тільки цей вірус закінчиться?", - поцікавилася красуня у підписників.

Нагадаємо, Ніколь Амато роздяглася прямо на пляжі і потрясла чудовими видами: "Нереальне тіло".

Як повідомляла Politeka, волога Ніколь Амато засвітила пікантні місця в дірявому купальнику.

Також Politeka писала, що знаменита фітнес-модель звела з розуму рельєфами в блискучому бікіні.