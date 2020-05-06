У мережі обговорюють модний купальник, який ледь прикриває найапетитніші частини тіла

Фото мініатюрного бікіні з'явилося в Instagram, передає Politeka.net. На знімку була зображена модель з дуже пишними формами. На ній був надітий екстремально мініатюрний купальник у леопардовий принт, який ледь прикривав її великі груди. Внизу інтимне місце було прикрите маленьким шматочком тканини, який тримався на маленьких шнурочках. Образ був доповнений темними окулярами, намистом і накинутим згори піджаком.

В мережі через купальник розгорівся справжній скандал. Багато користувачів задалися питанням, навіщо потрібно таке крихітне бікіні, якщо можна сміливо обходитися без нього. Але більшості підписників сподобався новий тренд літа 2020 року.

«Я не думаю, що хтось дивився на намисто», «Якщо я одягну його, стрінги зникнуть під усіма слоями карантину, але я проводжу літо на своїй кухні, чому б і ні», «Шалено красива», "Все ж видно", «Дуже гаряче», «Прекрасне обличчя, очі, гарні губи, гарне волосся, яке виглядає фантастично», «Моя кицька темніше, ніж інша частина мого тіла, тому я вже знаю, що це не для мене», - пишуть користувачі мережі.

Варто відзначити, що такі відверті купальники дуже популярні серед моделей нижньої білизни.

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