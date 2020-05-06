Відома українська модель Маргарита Паша, "Міс Україна 2019", показала як розважається на море

На фото Маргарита стоїть без одягу, тільки одягнувши верхню частину купальника. П'яту точку Паша прикрила прозорим парео. Модель підняла одну ногу і спокусливо вигнулась, щоб кадр вийшов дійсно спекотним. Видно, що фото було зроблено на море, поруч можна побачити кілька бунгало. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"На численні прохання ),скоро опублікую пост ) «Про жіночої сексуальної енергії і чим відрізняється сексуальність від сексапільності» ))

Ми живемо в столітті ,коли Жінка повинна бути багатогранною ,цікавою , різнобічно розвиненої ,з особливим шармом ,загадкою ...у нас є всі можливості для того,щоб все це розвивати в собі ,самовдосконалюватися і йти в ногу з часом", - написала Паша.

Фанати поставили більше двох тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"підвищуються Вимоги до всіх) і до чоловіків теж", "Такі фото дуже допомагають у непростий період)", "Вражають форми і зміст, Маргарита...", "«Бути жінкою - великий крок, зводити з розуму – геройство» - Б. Пастернак".

Повідомлялося, що відома українська модель Маргарита Паша посвітила своїми красотами на вулиці.

На фото Маргарита сидить біля клумби в одному чорному купальнику. На Паші нічого іншого не було, навіть взуття, модель розсунула ноги і склала між ними руки. Дівчина закрила очі від задоволення і підняла голову до сонця.

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