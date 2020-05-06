Відома українська співачка Настя Каменських показала ранковий образ після дня народження

На фото Настя позувала в нічній сорочці і прозорою накидці. Волосся у співачки були розпущені і вилися на всі боки. Каменських посміхалася, можна припустити, що святкування 33-річчя повністю вдалося. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 100 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Чудеса збуваються,чарівниця не надзвичайної краси!!!", "З днем народження, Настюш", "Класні кучерики, з днем народження", "Шалено красива".

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На фото Настя йде по узбережжю в чорному купальнику, завдяки чому можна оцінити фігуру співачки, а образ доповнила сонцезахисними окулярами. Каменських посміхається і видно, що дуже задоволена відпочинком, хоча було дуже вітряно.

Повідомлялося, що 33-річна українська співачка Настя Каменських потрясла відвертим чином - на радість фанатам.

Так, Настя вирішила наслідувати "карантинної моді" і взяти участь у флешмобі, коли зірки (і не тільки) танцюють в оригінальних "вбранні". Правда, нарядом дане вбрання важко назвати - специфічне плаття складається з подушок (або подушки), перепоясанных на талії. Нещодавно в такому ж вигляді в мережі засвітилася інша знаменитість Оля Полякова.

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