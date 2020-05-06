Известная украинская певица Настя Каменских показала утренний образ после дня рождения

На фото Настя позировала в ночной рубашке и прозрачной накидке. Волосы у певицы были распущены и вились во все стороны. Каменских улыбалась, можно предположить, что празднование 33-летия полностью удалось. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 100 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Чудеса сбываются,волшебница не необычайной красоты!!!", "З днём рождения, Настюш", "Классные кудряшки, с днем рождения", "Безумно красивая".

Ранее мы сообщали, что украинский продюсер Алексей Потапенко (Потап), муж певицы Насти Каменских, показал свежий образ жены и сделал признание

На фото Настя идет по побережью в черном купальнике, благодаря чему можно оценить фигуру певицы, а образ дополнила солнцезащитными очками. Каменских улыбается и видно, что очень довольна отдыхом, хотя было очень ветрено.

Сообщалось, что 33-летняя украинская певица Настя Каменских потрясла откровенным образом - на радость фанатам.

Так, Настя решила последовать "карантинной моде" и поучаствовать в флешмобе, когда звезды (и не только) танцуют в оригинальных "нарядах". Правда, нарядом данное одеяние трудно назвать - специфическое платье состоит из подушек (или подушки), перепоясанных на талии. Недавно в таком же виде в сети засветилась другая знаменитость Оля Полякова.

Напомним, Каменских похвасталась ослепительной внешностью в лучах солнца

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