За останні кілька днів українці масово засипали ПриватБанк скаргами через необґрунтоване урізання та анулювання кредитного ліміту
Як повідомляє Politeka.net український військовий Микола Поліщук, який користується послугами Приватбанку вже п'ять років, поскаржився, що перед карантином його кредитний ліміт був 28000, але за останні три тижні банк без причин зменшував ліміт чотири рази, останній раз — взагалі до нуля.
"Я військовий, отримую зарплату із зазначенням військової частини і мені дуже неприємно, що тільки з цієї причини клієнту, який отримує стабільну зарплату, знизили рівень кредитного ліміту до нуля!!! Соромно, Ви скотилися, товариші! Пора міняти банк", - скаржиться Микола.
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Ще одній українці за 1,5 місяці ПриватБанк тричі урізав кредитний ліміт. До того ж жінка два рази зверталася до банку для скасування страховки за кредитним лімітом, але гроші з неї продовжують знімати, незважаючи на те що сам ліміт прибрали.
Українець, який вже 16 років користується послугами Приватбанку і справно повертав кредитні гроші, теж зіткнувся з цією проблемою: йому ліміт урізали вже два рази.
При цьому в коментарях до скарг співробітники Приватбанку відповіли, що рішення ще може бути змінено. Для цього потрібно активно користуватися послугами і продуктами банку, особливо Універсальною карткою, а також надати документи, що підтверджують доходи. Виконання цих рекомендацій нібито значно збільшує шанси на отримання потрібного кредитного ліміту.
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