За останні кілька днів українці масово засипали ПриватБанк скаргами через необґрунтоване урізання та анулювання кредитного ліміту

Як повідомляє Politeka.net український військовий Микола Поліщук, який користується послугами Приватбанку вже п'ять років, поскаржився, що перед карантином його кредитний ліміт був 28000, але за останні три тижні банк без причин зменшував ліміт чотири рази, останній раз — взагалі до нуля.

"Я військовий, отримую зарплату із зазначенням військової частини і мені дуже неприємно, що тільки з цієї причини клієнту, який отримує стабільну зарплату, знизили рівень кредитного ліміту до нуля!!! Соромно, Ви скотилися, товариші! Пора міняти банк", - скаржиться Микола.

Ще одній українці за 1,5 місяці ПриватБанк тричі урізав кредитний ліміт. До того ж жінка два рази зверталася до банку для скасування страховки за кредитним лімітом, але гроші з неї продовжують знімати, незважаючи на те що сам ліміт прибрали.