Відома модель Демі Роуз пішла на крайнощі заради нового пікантного способу

На фото Роуз позує в латексному боді, який обтягнув її пружне тіло. Волосся Демі вирішила зібрати в хвіст, а доповнила образ яскравим макіяжем. Фотографія вийшла дуже цікавою і незвичайною, як можна зрозуміти, зйомка проходила в квітні 2017 року. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли залишити коментарі під фото або поставити лайки. Все із-за того, що Роуз опублікувала знімок в сторіс Инстаграма.

Раніше ми повідомляли, популярна модель Демі Роуз покрасувалася пишними формами у відвертому вбранні.

На знімку Роуз позує в чорному латексному білизна. Модель коштує до глядачів спиною, злегка повернувши голову. Відкриті трусики вбрання ідеально підкреслюють пишні сідниці красуні. Також можна помітити, що Демі стоїть навшпиньки.

Повідомлялося, що подруга відомої моделі Демі Роуз показала пікантний весняний наряд і нічого не приховала.

На фото подружка Демі позувала в прозорому бюстгальтері, через який можна легко побачити груди моделі. Також дівчина розстебнула джинси і показала частково стрінги, які теж виявилися прозорими. Модель стояла біля дерева і закрила очі від задоволення. Фото вийшло максимально гарячим і спокусливим.

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