Відома бразильська модель Сьюзі Кортес, яка володіє титулом "Міс Бум-Бум", показала свої вигини в незвичайній позі

На фото Сьюзі стала на коліна і нагнулася вперед, простягаючи руки до камери. Кортес для фото вибрала червону нижню білизну, яке виявилося дуже маленьким. На фото можна легко оцінити об'ємну п'яту точку, а також груди дівчини. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати встигли поставити більше шести тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Круто", "Радий бачити тебе зі спини", "Смачно", "Красиво", "Прекрасна".

Нагадаємо, знаменита модель Сьюзі Кортес порадувала фанатів улюбленим чином.

На новому кадрі дівчина з яскравим макіяжем і в білому бікіні блиснула своїми формами у відвертій позі, ніби хизуючись своїми достоїнствами.

підпису молода модель розповіла, що всі її фото і кращі кадри вона воліє зберігати в приватній колекції, щоб ще більше підігріти інтригу до власної персони.

Повідомлялося, що Відома бразильська модель Сьюзі Кортес показала футбольний вбрання.

На фото Сьюзі позує в кросівках, гетрах, міні-трусиках і топіку. Кортес однієї задерла трохи ногу нею і тримає м'яч, а сама стоїть біля сітки, за яку взялася руками. Фотографія вийшла досить спокусливою і спортивної.

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