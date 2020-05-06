Модель і інстадива Альона Омович, яку охрестили в мережі українською Кардашьян через її вражаючу фігуру, побешкетувала на радість фанатів
Як передає Politeka.net, красуня опублікувала у своєму мікроблозі в Інстаграм нові фото, на яких позувала в спальні поруч з неприбраною постіллю. Альона постала в нижній білизні фіолетового відтінку. Дівчина підійшла до камери впритул і повернулась так, щоб особливо добре були видні її засмаглі і пружні округлості. Зокрема, аж слинки течуть при погляді на її соковиту п'яту точку, одягнену в трусики-"мотузочки".
Однією рукою Альона тримала волосся, зібравши їх догори, а іншою - телефон, на який фотографувалася.
"Пограємо? Я прибрала з фото три речі, пишіть в коменти що саме і лайкніть пост❤️ З тих, хто вгадає виберу кілька і виставлю в сторіс і залайкаю💪🏻🔥Поїхали 👇🏻", - вигадала шараду для своїх шанувальників Омович.
Варто відзначити, ті досить швидко впоралися із завданням та правильно вгадали. Крім цього, традиційно користувачі не втрималися від компліментів.
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"Татуювання. Світильник. Шоколадка 😇"
"Тіло вогонь 🔥🔥👍👍"
"По*ка як молочний бублик😘❤️"
"Ідеальна ❤️"
Раніше ми повідомляли, Омович змусила мережу обговорювати її спекотне фото. Модель вийшла на вулицю в нескромному вбранні, посвітивши "персиками". Так, дівчина примірила екстракороткий топ, який просто не в змозі прикрити всю її красу, та велюровий спортивний костюм коричневого відтінку.
«ВАУ ! Шикарні речі», «Безумовно класний 🌸🌸🌸», «Вишукано виглядає», «Колір супер 🔥», «Дуже красиво виглядає», «Очманілий топ 🔥», «Він вражаюче виглядає», - коментували в соцмережі.
Нагадаємо, що Олена Омович в мереживній білизні змусила червоніти всіх: жаркі фото.
Також Politeka писала, що Омович показала, як виглядала до пластики, без грудей і губ