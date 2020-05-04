Бразильська модель Сьюзі Кортес вирішила порадувати шанувальників і блиснула бездоганною фігурою в прозорій білизні
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«Добрий день, улюблені», - коротко говориться в повідомленні.
Уточнимо, що на знімку Кортез позує в прозорій білизні, яке максимально підкреслює її пишні форми. При цьому зірка вирішила прикрити пікантні місця руками. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.
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«Боже, які великі форми», «божественний вигляд», «люблю тебе!», «на це можна дивитися вічно!», «неймовірна», - пишуть вони.
Як повідомлялося раніше, модель Сьюзі Кортес, яку визнали володаркою найкрасивіших сідниць, показала своє тіло у всіх подробицях.
Красуня опублікувала гарячі кадри на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися відео - скрольте вниз).
На опублікованих кадрах Сьюзі Кортез розвалилася в кріслі, безсоромно розставивши ноги. На ній купальник яскраво-жовтого кольору, що підкреслює всі форми моделі.
Гаряча розпусниця обливається маслом і ефектно розмазує його по всьому тілу. Наостанок Сьюзі Кортез спокусливо облизує пальці.
Нагадаємо, бладательница найкрасивіших сідниць зігнулася в міні-сукню і показала все.
А ще Politeka писала, що господиня найкрасивіших сідниць оттопырила свою гордість в непомітних стрінгах.
Також Politeka повідомляла, що модель з самими красивими сідницями застигла в пікантній позі в малюсінькому білизна.