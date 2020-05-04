Бразильська модель Сьюзі Кортес вирішила порадувати шанувальників і блиснула бездоганною фігурою в прозорій білизні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Добрий день, улюблені», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Кортез позує в прозорій білизні, яке максимально підкреслює її пишні форми. При цьому зірка вирішила прикрити пікантні місця руками. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Боже, які великі форми», «божественний вигляд», «люблю тебе!», «на це можна дивитися вічно!», «неймовірна», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, модель Сьюзі Кортес, яку визнали володаркою найкрасивіших сідниць, показала своє тіло у всіх подробицях.

Красуня опублікувала гарячі кадри на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися відео - скрольте вниз).

На опублікованих кадрах Сьюзі Кортез розвалилася в кріслі, безсоромно розставивши ноги. На ній купальник яскраво-жовтого кольору, що підкреслює всі форми моделі.

Гаряча розпусниця обливається маслом і ефектно розмазує його по всьому тілу. Наостанок Сьюзі Кортез спокусливо облизує пальці.

Нагадаємо, бладательница найкрасивіших сідниць зігнулася в міні-сукню і показала все.

А ще Politeka писала, що господиня найкрасивіших сідниць оттопырила свою гордість в непомітних стрінгах.

Також Politeka повідомляла, що модель з самими красивими сідницями застигла в пікантній позі в малюсінькому білизна.