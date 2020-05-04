Буває ж таке!

Модель і інстадива Анастасія Квітко, яку в мережі називають російською Кардашьян через її вражаючі форми, шокувала відвертими фото

Як передає Politeka.net, дівчина опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram свіжі знімки, на яких позувала у новому купальнику чорного кольору і малиновій напівпрозорій накидці. Правда, або з розмірчиком не вгадала, або вже дійсно важко знайти підходящий ліфчик для її гідності космічних розмірів - "лямки ось-ось луснуть".

Анастасія сіла на ліжку, відкинувшись трохи назад і спершись на руки. Модель показала великим планом своє завидне багатство - таке важко не помітити. Крім того, на тлі значного бюста виділяється "осина" талія і не менш приголомшливі стегна.

На одному з фото Квітко грайливо глянула в камеру і млосно прочинила рота. На іншому - відвела погляд убік.

За двадцять хвилин пост лайкнули більш 21 000 людей. Модель зірвала овації в коментарях.

"Ти ангел 😍😍❤️"

"Бережи себе, красуня 🌷"

"Дуже-дуже красива ❤️"

"Ти чудова, мені подобається твій купальник 🔥"

Раніше ми повідомляли, російська Кардашьян розбурхала кадрами на пляжі. Соковита красуня позувала в салатовому купальнику, побешкетувавши на піску. Дівчина нескромно розставила ноги. Більш того, вона не помітила, як верх бікіні "поповз кудись вгору", оголивши частину її пишного бюста.

Цей кадр особливо надихнув фанатів, адже Анастасія вдало підкреслила свої спокусливі форми. Користувачі відразу ж відзначили, що дівчина "з перчиком". І не посперечаєшся.

Нагадаємо, що російська Кардашьян ледве вмістила пишний бюст в непристойно глибокому декольте: «Зараз випадуть!»

Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.