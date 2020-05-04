Українська модель Олена Омович покрасувалася перед дзеркалом в тонкій маєчці без білизни

Зірка Instagram, яка встигла прославитися як «українська Кардашьян», продовжує радувати своїх підписників новими відвертими кадрами навіть на самоізоляції. Як повідомляє Politeka.net, на цей раз модель вирішила поділитися коротким відео із своєї спальні.

На кадрах Омович стоїть перед дзеркалом, а за її спиною можна побачити незаправлене ліжко. Дівчина позує в короткій сірій майці і міні-шортиках. При цьому помітно, що Омович вирішила не надягати під майку нижню білизну. На відео модель задирає майку вгору, кокетливо притискаючи свою значних розмірів груди.

Потім вона трохи повертається, щоб у кадр потрапили і її підтягнуті сідниці.

На жаль, шанувальники красуні не змогли залишити коментарів під цими кадрами, так як вони були опубліковані в розділі Сториз.

Раніше ми розповідали про те, як Омович продемонструвала спокусливу примірювання одягу. Відповідний відеозапис вона опублікувала на своїй сторінці в Instagam.

Як відомо, модель регулярно радує своїх шанувальників досить пікантними знімками, але в цей раз, вона переплюнула навіть саму себе, не соромлячись роздягтися на камеру.

Олена у всій красі продемонструвала своє тіло в різних позах і одязі, і запропонувала користувачам самостійно визначити її кращий спосіб. Коротенькі сукні, спокусливе мереживну білизну і неймовірні форми красуні не залишили байдужими її шанувальників.

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