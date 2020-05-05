Фітнес-модель Ана Чері має чудові форми, які не втомлюється демонструвати

Так, зірка опублікувала пост в Instagram, на фото якого постала в нижній білизні, передає Politeka.net.

Красуня зробила знімок, стоячи біля дзеркала. Вона була в напівпрозорому ліфчику з мереживами і з пікантним вирізом посередині. А також на Чері були крихітні трусики-бікіні, які вона натягнула вище стегон.

Крім великих, пружних грудей не можна не звернути уваги на струнку талію і сталевий прес. Пишні стегна виглядають чудово.

Чері одягла білу сорочку, яку спустила з плечей. Хвилясте волосся моделі - розпущене.

Макіяж красуні - чорні стрілки і губи ніжного кольору.

Загалом, фото вийшло дуже гарячим.

За чотири години пост зібрав понад 100 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі засипали Ану компліментами. Люди писали, що фігура красуні гідна тільки похвали, а її краса зводить з розуму. "Крихітка, що розбурхує", - написав один з фанатів.

Нагадаємо, Ана Чері показала великі принади, на які натягнула маленьке бікіні. Помітно, що купальник трохи з'їхав знизу, засвітивши частину грудей.

Не можна також не звернути уваги на струнку талію знаменитості та її пружний прес. Тіло зірки просто в чудовій формі, не дарма вона фітнес-модель.

Раніше повідомлялося, що Ана Чері показала фігуру у новому купальнику з тигровим принтом.

До речі, дану модель бікіні знаменитість любить демонструвати останнім часом все частіше і частіше.

Раніше ми писали, що Ана Чері позувала в стильному рожевому купальнику, верх якого насилу утримує пишний бюст моделі, і чорному козирку на голові.

В руках у моделі шланг і мочалка з піною, а за спиною – розкішний білий позашляховик Mercedes.

Нагадаємо, що спекотна модель Ана Чері посвітила своїми "черешенками" прямо на столі: "Десерт готовий!".

А ще Politeka писала, Ана Чері в крихітному вбранні зігнулась до непристойності: «Прикрий зараз же!».

Також Politeka повідомляла, що розкішна Ана Чері показала, чим приваблює чоловіків: "Від напруги корсет тріщить".