Відома модель Олена Омович, яку охрестили "українською Кардаш'ян", продемонструвала спокусливе примірювання одягу
Як передає Politeka.net, відповідний відеозапис вона опублікувала на своїй сторінці в Instagam.
Як відомо, модель регулярно радує своїх шанувальників досить пікантними знімками, але в цей раз, вона переплюнула навіть саму себе, не соромлячись роздягтися на камеру.
Олена у всій красі продемонструвала своє тіло в різних позах і одязі, і запропонувала користувачам самостійно визначити її кращий образ.
"1/2/3/4/5? Який спосіб більше сподобався? Їх шкіряні тренчі це щось", - підписала вона свій пост.
Коротенькі сукні, спокуслива мереживна білизна і неймовірні форми красуні не залишили байдужими її шанувальників.
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Підписники залишилися задоволеними таким гарячим дефіле і залишили чимало захоплених відгуків під відео.
"Ого, ти дуже красива дівчина і у тебе дуже гарне тіло, Просто слів немає - як вогонь", "Верстат", "Тобі краще без одягу", "Ви витвір мистецтва", - писали під постом моделі.
Нагадаємо, українська Кардашьян вперше показала обличчя після нової операції.
Як повідомляла Politeka, українська Кардашьян захопила бездоганними формами в невидимому білизна.
Також Politeka писала, що українська Кардашьян без білизни виставила всю красу напоказ.