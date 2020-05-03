Відома модель Олена Омович, яку охрестили "українською Кардаш'ян", продемонструвала спокусливе примірювання одягу



Як передає Politeka.net, відповідний відеозапис вона опублікувала на своїй сторінці в Instagam.



Як відомо, модель регулярно радує своїх шанувальників досить пікантними знімками, але в цей раз, вона переплюнула навіть саму себе, не соромлячись роздягтися на камеру.



Олена у всій красі продемонструвала своє тіло в різних позах і одязі, і запропонувала користувачам самостійно визначити її кращий образ.

"1/2/3/4/5? Який спосіб більше сподобався? Їх шкіряні тренчі це щось", - підписала вона свій пост.



Коротенькі сукні, спокуслива мереживна білизна і неймовірні форми красуні не залишили байдужими її шанувальників.

Підписники залишилися задоволеними таким гарячим дефіле і залишили чимало захоплених відгуків під відео.



"Ого, ти дуже красива дівчина і у тебе дуже гарне тіло, Просто слів немає - як вогонь", "Верстат", "Тобі краще без одягу", "Ви витвір мистецтва", - писали під постом моделі.

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