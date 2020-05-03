Белла і Джіджі Хадід знялися в сміливих образах для одного відомого журналу

На першому фото позувала Белла в білому платті, частково прозорому. Вона поклала руки на голову, а образ доповнила великими золотими прикрасами. Фотографія вийшла дуже емоційною і цікавою для журналу Vogue. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку паризького видання в Instagram.

Фотографія зібрала понад 45 тисяч лайків за добу. В коментарях фанати активно обговорювали Беллу.

На другому знімку вже позувала Джіджі Хадід, сестра Белли. Вона показала себе в золотавому вбранні і доповнила образ яскравим макіяжем та золотими прикрасами. Позу зірка вибрала, як і Белла.

Знімок зібрав майже 51 тисячу лайків за добу. Було й безліч коментарів, де фанати хвалили зовнішність дівчини.

Раніше ми повідомляли, що найкрасивіша дівчина світу Белла Хадід знову розбурхала фанатів пікантними фотографіями.

На кадрах Белла позує в домашній обстановці. Красуня одягла блузку на голе тіло, яку застебнула всього на один гудзик в районі грудей і доповнила образ строкатими брюками.

При цьому на обличчі у Белли був досить насичений макіяж зі стрілками на століттях. Свій образ красуня доповнила прикрасами - у вухах великі сережки-кільця, а на шиї кілька підвісок.

Повідомлялося, що найкрасивіша жінка світу 2019 Белла Хадід показала себе і сестру.

На першому фото дівчата позують на терасі, швидше за все, у весняній одязі і тримають дві кульки у вигляді цифр 2 і 5. На другому фото Белла з сестрою зовсім маленькі дівчатка і обіймають один одного. На третьому фото сестри в гримерці і одна у другої лежить на коліні. На інших фото Белла показала найяскравіші моменти з життя зі своєю сестрою.

Раніше ми повідомляли, що Белла Хадід не змогла застебнути сорочку з-за великих принад

Також Politeka писала, що Белла Хадід не змогла застебнути сорочку з-за великих принад

А ще Politeka повідомляла, що Белла Хадід в одних стрінгах показала, як розважається у спальні

Також Politeka повідомляла, що брудна Белла Хадід стала на коліна і потрясла несподіваним захопленням, відео



