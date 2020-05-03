Кім Кардаш'ян покрасувалася пишними грудьми в одному ліфчику на домашньому фото

Знаменита зірка американських реаліті-шоу тримає своїх шанувальників у тонусі навіть на карантині. Як повідомляє Politeka.net, Кім регулярно публікує у своєму Instagram нові знімки в спокусливих образах.

На цей раз вона з'явилася на кадрі в костюмі, який повністю обтягнув її спокусливі форми. Варто відзначити, що це архівний знімок.

В кадрі фігура Кардаш'ян заворожує: у неї тонка талія і широкі ідеальні стегна, які у свій час її і прославили.







Незабутнє видовище вразило наповал її шанувальників. Шикарні груди також не залишилася без уваги, і в результаті знімок зібрав понад мільйон лайків всього за десять годин.

Зазначимо, що кожен її знімок викликає хвилю захоплення від користувачів мережі.



Раніше Кім позувала на шезлонгу в провокаційному вбранні, який не приховував її пишних форм.

З одягу на Кім був купальник чорного кольору, а на плечах красуні розкритий халат в тон. Тканина облягла всі вигини фігури моделі, продемонструвавши, що Кім дійсно знаходиться у відмінній формі. У такому кращому ракурсі особливо добре видно груди Кардаш'ян - дійсно просто чудо.

Нагадаємо, що Кім Кардаш'ян померилась красою з мамою і бабусею: надивитися неможливо, "ідеальні".

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