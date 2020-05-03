Відома модель, актриса Емілі Ратаковски показала, як відпочиває на пляжі

Так, знаменита американська супермодель, актриса і підприємниця в черговий раз приємно здивувала мережу новим образом, змусивши фанатів мліти від жаркого виду. Дівчина приміряла модний купальник небесно-блакитного відтінку з акуратним принтом з кольоровими вставками на грудях, повідомляє Politeka.net.

Дівчина, як відомо, любить дивувати аудиторію провокаційними і сміливими нарядами, що найчастіше підкреслюють її струнку фігуру, якою вона так пишається. В цей раз на одному з популярних фан-акаунтів зірки з'явився знімок ,на якому дівчина з'явилася у милому образі на пляжі.

Емілі показала себе в природному вигляді, з розпущеним волоссям, злегка вспушенными вітром. Примечателньо, що, як і завжди, дівчина не стала укладати волосся якими-небудь засобами. Дівчина, незважаючи на професію моделі і часті зйомки, воліє природні образи.

Раніше ми повідомляли, що відома модель, актриса Емілі Ратаковски вразила красою в спокусливому сукню.

В групі користувачі мережі опублікували чорно-білий знімок, на якому чарівна знаменитість позує в легкій сукні з квітковим принтом.

Плаття мало вигляд спокусливого, завдяки відкритій спині можна було помітити всі ідеальні рельєфи красуні. Ратаковски тримала в руці хустку, який розвивався за вітром. Доповнили образ моделі блискучі сережки у вухах. Фанати відразу ж відзначили, що дівчина дуже навіть хороша, як чортицю".

Повідомлялося, що знаменита фотомодель і бізнесвумен Емілі Ратаковски роздяглася заради пікантного кадру.

Заради цього на фото красуня позувала у ванній. На задньому плані можна помітити раковину, рушник і вішалку з білим халатом, який Ратаковски вирішила не надягати.

Нагадаємо, фігуриста Ратаковски блиснула солодкими місцями прямо в машині

А ще Politeka писала, що безсоромна Ратаковски оттопырила п'яту точку заради жаркого кадру

Також Politeka повідомляла, що волога Емілі Ратаковски без одягу змусила всіх червоніти