Модель Демі Роуз влаштувала на пляжі нову фотосесію в нюдовом купальнику
Знаменита модель, яку часто називають британської Кардашьян, вирішила поділитися кадрами, на яких показала себе у новому купальнику ніжного-оранжевого відтінку. На двох фото дівчина показала фігуру з різних ракурсів, вирішивши підкреслити свої достоїнства, повідомляє Politeka.net.
Так, у соціальній мережі Instagram дівчина з'явилася перед об'єктивом досить провокаційних позах, безсоромно вихваляючись фігурою. На сонячних знімках зірка позувала у скелястій місцевості на тлі світло-блакитного озера.
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дівчина доповнила Свій образ легкі макіяжем з акцентом на темні очі і уклала волосся в м'які хвилі. Шанувальники відреагували досить бурхливо на нові знімки і зазначили, що модель виглядає ще звабливіше.
Схоже, після настання карантину дівчина вирішила частіше оновлювати профіль в Instagram і ділитися новими образами, щоб підтримувати увагу аудиторії до власної персони. На фан-акаунтах також з'явилися схожі кадри слідом за зіркою.
Зазначимо, дівчина вже давно є популярною Instagram-моделлю нижньої білизни і купальників. Під час карантину зірка, схоже, не думає зупиняти зйомки, тому періодично радує фоловерів яскравими образами після фотосесій.
Досить пишні форми Демі Роуз також показала без білизни – дівчина прикрилася незвичайним підлозі-халатиком, що складається з клаптиків тканини, ледь прикривають груди і нижню частину тіла знаменитості. Нове фото підкорило шанувальників, які взялися відразу ж масово коментувати новий пост.
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