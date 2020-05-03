Українська модель Альона Омович, яку називають вітчизняною Кім Кардашьян, похвалилася стрункою фігурою в спортивному костюмі

Фанати не були байдужі і досить бурхливо відреагували на нові кадри на сторінці в соціальній мережі Instagram. Багато захоплювалися дивно стрункою фігурою зірки.

Так, вона похвалилася видом у спортивному способі, однак доповнила свій костюм укороченим топом, який ледь прикрив постать Олени без білизни.

До цього на знімку Олена позувала в мереживній ліфчику. Вона здавила груди з боків, щоб вони виглядали більше і соковитіше. Омович поклала між грудьми духи у вигляді туфельки. Образ красуні завершили великі сережки-кільця у вухах і тонка ланцюжок з кулоном.

Олена трохи відкрила пухкі губи і подивилася в кадр. При цьому на обличчі в неї не тільки довгі чорні стрілки, але і фільтр у вигляді татуювання.

"ТАТУ НА ОБЛИЧЧІ?😛ТАК/НІ?👇🏻 ", - поцікавилася українська знаменитість.

За 10 хвилин пост зібрав понад 2000 лайків та коментарів.

"Не,на обличчі краще не треба,прикрашай тіло,твоє обличчя і без тату симпатична))", "Гарно,але краще не треба", "Шикарна груди 👍 Тату на обличчі краще не робити", "Єдиний її сенс - це замазувати тоналкою", 🖐🖐🖐😱😱 не псуй своє обличчя", "ти дуже гарна😍😍", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, що Олена Омович в мереживній білизні змусила червоніти всіх: жаркі фото.

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