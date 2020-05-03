Модель Олена Омович, яку називають українкою Кім Кардаш'ян, показала розкішні форми в наряді без білизни

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, модель позує в крихітному топі, з-під якого видніються пишні форми Омович. При цьому поверх топа зірка вирішила накинути кофту. Доповнював образ гарний макіяж і кільце в носі.

Уточнимо, що шанувальники Омович були позбавлені можливо що-небудь сказати, оскільки кадрами модель поділилася у себе в Сторіс.

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В соціальній мережі Instagram набирає популярності 25-річна модель Олена Омович. Дівчина зробила собі безліч пластичних операцій і повністю «перекроїла» свою зовнішність. Силіконовий бюст і попа, накачані ботоксом губи і багато іншого - все це вона з гідністю демонструє у своєму мікроблозі.

За видатні форми її вже охрестили української Кім Кардашьян.

На цей раз Омович показала фотографію, на якій вирішила покрасуватися своєю п'ятою точкою в чорних лосинах. При цьому зверху, крім бюстгальтера, модель вирішила нічого не одягати.

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