Старша сестра Кім Кардашьян Кортні показала розкішне тіло під час ігор з подругою на воді

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«З Днем Народження мого вічного тренера з фізкультури», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих знімках Кортні займається з подругою серфінгом, демонструючи всі розкішну фігуру. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«ви найкращі», «у тебе великі форми. Ти про це знаєш?», «розкішне тіло», «суперовий вигляд», «твоє падіння було смішним. Хоча і симпатичним», - пишуть вони.

До цього ми писали, що сама старша в сімействі Кардашьян - Кортні - святкує день народження.

18 квітня знаменитості виповнився 41 рік. Зворушливе привітання з'явилося на сторінці в Instagram молодшої сестри Кортні - Хлої Кардашян.

Крім того, в каруселі Хлої показала кілька знімків, на яких Кортні Карадшьян позує в нижній білизні, у відвертих вбраннях, а також в компанії своїх сестер. Незважаючи на свої роки, знаменитість виглядає просто розкішно.

«З Днем Народження, моя прекрасна @kourtneykardash !!!

У нас з тобою неймовірно рідкісна зв'язок, яка, незважаючи ні на що, ніколи не може бути зруйнована. (Так! Ти застрягла зі мною!) Ти мій найкращий друг, один з небагатьох, на кого я можу розраховувати найбільше в моєму житті. Я знаю, що так багато людей живуть без своєї сестри як свого найкращого друга. Одна ця думка розбиває мені серце. Слава Богу, я була благословлена найнеймовірнішими близькими, про яких я могла мріяти. Чесно кажучи, без тебе моє життя було б нудним, не такою насиченою», - написала Хлої.

Нагадаємо, соковита сестричка Кардашьян подратувала формами у відвертому міні.

Як повідомляла Politeka, сестричка Кардашьян оголила пікантну частину тіла в несподіваному місці.

Також Politeka писала, що сестричка Кардашьян спокусила апетитними формами в шкіряному костюмі.