Зірка показала все, що можна

Модель Демі Роуз, яку називають британської Кім Кардаш'ян, показала розкішне тіло без білизни

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Побачимося в ваших мріях», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Роуз позує без білизни у ванній. Пікантні місця зірки прикривають пелюстки квітів і руки дівчини. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Це мрія», «неймовірна робота», «мої очі! Це неймовірна красуня», «Вау, бомба!», «вогонь», «люблю таке», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, британська модель Демі Роуз занудьгувала на карантині і поділилася відвертими архівними фотографіями з відпочинку.

Популярна instagram-модель, відома як «британська Кардаш'ян», проводить ці дні на самоізоляції без можливості влаштовувати фотосесії на пляжах і популярних курортах. Мабуть, Демі це набридло. Дівчина засумувала і вирішила поділитися з передплатниками архівними фотографіями з відпочинку.

На першому кадрі Роуз сидить на балконі розкішного готелю. При цьому з одягу на ній тільки білий халат, кокетливо приспущений з пишних грудей, і білий рушник на голові.

Нагадаємо, Демі Роуз ледве втримала пишних «близнят» в крихітному вбранні.

Як повідомляла Politeka, безсоромна Демі Роуз скинула ліфчик і показала, як веселиться біля озера.

Також Politeka писала, що волога Демі Роуз вийшла з душу і без сорому блиснула формами.