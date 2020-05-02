Модель Ебігейл Речфорд порадувала шанувальників і блиснула бездоганною фігурою в крихітному міні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Ми зоряні королеви», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Рэтчфорд позує в крихітному міні, виставивши напоказ розкішне тіло. Дівчина позує на ліжку, елегантно задерши руку.

Проте її прихильники залишилися позбавлені можливості що-небудь сказати – фотографією модель поділилася в Сторіс.

Як повідомлялося раніше, модель Ебігейл Рэтчфорд заінтригувала прихильників видом в одній білизні в сеточк.

На цей раз модель вирішила похвалитися гарячим видом в тонкому напівпрозорій білизні, ледь прикривав її фігуру. Схоже, дівчина знає, як вдало привернути до себе увагу аудиторії в соціальній мережі Instagram.

Так, зірка позувала в одному боді, більше нагадує нижню білизну і складається з тонкої сітчастої тканини небесного відтінку. Доповнити свій наряд модель вирішила коротким весняним пальто, яке зав'язала для виду на талії. Деякі шанувальники відзначили, що наряд межує зі скромністю, а головні пікантні кадри - це "солодке на десерт".

Зазначимо, що такі спекотні кадри є козирем американської моделі, за життя якої в Инстаграме спостерігають більше дев'яти мільйонів людей по всьому світу. Ебігейл практично щодня намагається балувати фанатів порцією легкою, а іноді і дуже навіть спекотною "дозою" фото, позуючи в дорогому білизну або взагалі без нього.

Нагадаємо, що мокра Рэтчфорд без білизни похвалилася неосяжними формами: «Космос!».

Як повідомляла Politeka, Ебі Рэтчфорд блиснула розкішним тілом в крихітному купальнику: «Ого, які…».

Також Politeka писала, що Ебі Рэтчфорд блиснула божественним тілом в мереживній білизні: "Ого, які великі...".