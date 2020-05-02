Фітнес-модель Ана Чері приголомшила формами в крихітному бікіні

Зірка опублікувала сториз в Instagram, де позує в леопардовому бікіні, передає Politeka.net. Гаряча красуня ніби "пхала" на камеру свої соковиті місця.

Модель виблискувала великими принадами, на які натягнула маленьке бікіні. Помітно, що купальник трохи з'їхав знизу, засвітивши частину грудей.

Не можна також не звернути уваги на струнку талію знаменитості та її пружний прес. Тіло зірки просто в чудовій формі, не дарма вона фітнес-модель.

Ана розпустила хвилясте волосся і дивилася в камеру. Пухкі губи Чері блищать на сонці, також на повіках - пишні вії, які надали її образу ніжності і завершеності.

Ана не тільки розмовляла з підписниками, але і мило посміхалася.

Хоча відео і було оприлюднено в сториз, все ж можна з упевненістю сказати, що Ана зібрала би тисячі лайків масу коментарів: "Вау, які великі груди", - написав один з фанатів.

Нагадаємо, Ана Чері блищала в крихітному яскравому купальнику, знімаючи себе в дзеркало.

Маленький верх ледве тримався на великих грудях зірки. Було видно, як з купальника випирали соковиті принади.

Лямки крихітних трусиків Ана натягнула вище стегон, тим самим зробивши акцент на цю частину тіла.

Раніше ми писали, що Ана Чері позувала, вставши до камери впівоберта, спокусливо вигнувшись і випнувши "п'яту точку" на загальний огляд.

Лавандовий короткий топ з відкритою шнурівкою на спині та джинсові штани з високою посадкою зробили образ знаменитої красуні гарячим і ексцентричним.

Модель обрала природний макіяж, а також виділила виразні очі і густо нафарбувала вії.

Нагадаємо, що спекотна модель Ана Чері посвітила своїми "черешенками" прямо на столі: "Десерт готовий!".

А ще Politeka писала, Ана Чері в крихітному вбранні зігнулась до непристойності: «Прикрий зараз же!».

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