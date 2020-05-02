Олена Омович, яку називають українською Кардашьян, засвітила соковиті місця в незвичайному ракурсі

В соціальній мережі Instagram набирає популярності 25-річна модель Олена Омович. Дівчина зробила собі безліч пластичних операцій і повністю «перекроїла» свою зовнішність. Силіконовий бюст і попа, накачані ботоксом губи і багато іншого - все це вона з гідністю демонструє у своєму мікроблозі, передає Politeka.net.

За видатні форми її вже охрестили української Кім Кардашьян.

На цей раз Омович показала фотографію, на якій вирішила покрасуватися своєю п'ятою точкою в чорних лосинах. При цьому зверху, крім бюстгальтера, модель вирішила нічого не одягати.

Як повідомлялося раніше, українська модель Олена Омович поділилася відвертим знімком, зробленим до пластики грудей.

У розділі Сториз Омович вирішила похвалитися своїм «природним багатством».

Так, дівчина опублікувала архівний знімок, зроблений ще до збільшення грудей. На ньому вона позує в тонкому топі, під який вона не стала одягати ліфчик. При цьому внизу на моделі одні труси. По цій фотографії можна зрозуміти, як виглядала груди моделі до хірургічних маніпуляцій.

Нагадаємо, українська Кардашьян в невидимих трусиках розставила ноги і змусила чоловіків спітніти

Також Politeka повідомляла, що Роздягнена українська Кардашьян без сорому выпятила свої головні багатства на камеру



А ще Politeka писала, що розпусна українська Кардашян засвітила зайве в мокрій маєчці