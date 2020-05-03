29-річна відома модель Дженні Уотвуд, яка також знімалася для журналу "Playboy", підкорила своїх шанувальників новими відвертими знімками

Зірка постала напівоголеною на кухні, передає Politeka.net. При цьому красуня всіляко приховувала свої груди.

Модель з'явилася в одній спідниці, яка підкреслила її п'яту точку.

Груди Дженні прикривала квіточками у вазі. Також красуня приховувала найінтимніше за книгою.

Не можна не звернути уваги на тонку талію зірки і її ідеальний прес. Завершили образ Уотвуд різні прикраси. Модель зібрала волосся у високий пучок, мабуть, щоб не заважало.

Модель гризла яблуко, або просто тримала його в руках.

Дженні навіть залізла на стіл заради ефектного кадру: "Блискуче".

У цілому знімки вийшли доволі еротичними.

За 16 годин пост зібрав майже 7000 лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі робили компліменти не тільки гарній зовнішності моделі "Playboy", але і її спідничці, яка ідеально сіла по фігурі.

Нагадаємо, Дженні Уотвуд у березні 2018 року стала дівчиною місяця "Playboy". В одному з інтерв'ю актриса зізналася, що не вдавалася до пластичних операцій.

"Я абсолютно натуральна – мої вії, волосся, груди. Мої губи пухкі від природи. У мене є невеликі зморшки, тому що я весь час сміюся", - поділилася зірка.

Раніше ми писали, що не так давно Дженні Уотвуд опублікувала фото в купальнику, накинувши зверху сорочку.

Красуня позувала на вулиці, прикривши голову солом'яним капелюшком.

Тіло моделі гідно тільки захоплення.

Варто відзначити, що під час режиму самоізоляції зірка влаштувала пікнік прямо у дворі свого будинку.

Нагадаємо, зірка Playboy заворожила божественним тілом у прозорому топі.

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