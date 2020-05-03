Відома модель, актриса Емілі Ратаковськи постала в одній білизні
Фанати зірки створили сторінку, присвячену кумиру, куди регулярно викладають різні фото Ратаковськи, повідомляє Politeka.net. Так, шанувальники опублікували знімок, де модель постала в ліфчику.
Емілі позувала біля вікна, злегка вигнувшись. Тонка талія і сталевий прес - виглядає так, що відірватися від красуні неможливо: "Бесівка".
Пишні груди ідеально "вписалися" в ліфчик, не показуючи нічого зайвого.
Емілі підняла волосся і подивилася в камеру, вона трохи посміхнулася.
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Крім того, що зірка в ліфчику, можна було помітити, що вона також знаходиться і в трусиках бікіні.
За дві години пост зібрав 20 лайків, а оскільки фото було оприлюднено ще у непопулярній групі, то воно не зібрало жодного коментаря.
Нагадаємо, Емілі Ратаковськи постала в бікіні з довгими лямками, які оповили її ідеальну талію.
На зірці були крихітні трусики, а зверху на плечах - легка сорочка в тон. Доповнювали її образ прикраси.
Ратаковськи покружляла перед камерою, торкаючись пишного волосся.
Раніше повідомлялося, що Емілі Ратаковськи з'явилася на одному з фото в прозорій сорочці, яка ледь прикривала оголені груди, а також в крихітних плавках.
Модель розпустила волосся, її губи відкриті. Красуня стиснула в руках краї сорочки, ніби плануючи її розстебнути.
Нагадаємо також, що Емілі Ратаковськи стоїть в одному чорному купальнику з мотузочок і клаптиків тканини, які майже не прикривають інтимні місця. Образ Емілі доповнила розпущеним волоссям, а на кадрі модель стояла і дивилася в бік від об'єктива.
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