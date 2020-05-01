Супермодель Белла Хадід, яку назвали найкрасивішою жінкою світу 2019 року, заворожила формами в сорочці

Зірка не втомлюється демонструвати своє тіло, пише Politeka.net. Так, в одному з останніх постів красуня показала форми, що випирають, без білизни.

Белла намалювала собі довгі чорні стрілки на повіках, чим нагадала кішечку.

Модель постала у вузькій сорочці бежевого відтінку, яка не застібалася на пишних грудях. Можливо, Белла намагалася застебнути одяг, але у неї це ніяк не могло вийти, адже зірка виросла з неї.

Белла не лише демонструвала свої пікантні фото, але і знімала себе крупним планом, щоб дати розглянути її макіяж.

Всього за півгодини пост зібрав майже 300 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі подякували за настільки соковиті фото, і назвали її груди "близнючками". Також люди писали, що красуня завжди гаряча і в будь-якому одязі виглядає дуже привабливо і білизна ні до чого

Нагадаємо, Белла Хадід постала з вологим волоссям. Модель була повністю оголеною, але завдяки прийнятій нею позі, не можна було помітити нічого зайвого.

Можна було тільки насолодитися видами на струнке тіло, а також принадами, які з одного боку Белла не змогла повністю заховати.

Раніше повідомлялося, що Белла Хадід постала в рожевому бікіні. Позаду неї видно крила, як у метеликів. Доповнюють образ зірки окуляри і елегантний браслет.

«Кайфово» стверджували б її шанувальники, однак фотографію Хадід вирішила викинути в Сторіс, позбавивши шанувальників можливості що-небудь сказати відкрито. Саму фотографію вона ніяк не коментувала.

Нагадаємо, що Белла Хадід без білизни і сорому показала своїх соковитих "подружок": "Мрія будь-якого чоловіка".

Раніше Politeka повідомляла, що спокуслива Белла Хадід блиснула пікантними місцями в прозорому вбранні: «Чорна пантера».

Також Politeka писала, що Белла Хадід намагалася приховати ідеальне тіло під білим хутром: "Ну, просто фантастика".