Модель, екс-ангел бренду нижньої білизни "Victoria’s Secret", Келлі Гейл, постала перед шанувальниками у ніжному, і в той же час в гарячому, образі

Красуня позувала на пірсі, позаду неї можна було побачити блакитну воду, пише Рoliteka.net.

Зірка з'явилася в чорному купальнику з блискітками. Тоненькі лямки ніби обплели груди, надаючи образу пікантності. Купальник підкреслив пишний бюст.

Також Келлі наділа коротенькі шорти, що тримаються на її тонкій талії. Не можна не помітити рельєфи знаменитості, зокрема, її сталевий прес: "Фантастика".

Акуратний ланцюжок на шиї і маленькі сережки доповнили образ.

Келлі зробила неакуратну гульку з волосся. Модель сперлася на руку і ніби насолоджувалася вітерцем. На одному зі знімків Гейл навіть закрила очі від насолоди.

Варто відзначити, що на зірці не було макіяжу, але при цьому вона виглядала чудово.

В пості Келлі розповіла, що опублікувала в своєму YouTube те, як займається спортом.

За 15 годин пост зібрав понад 30 тисяч лайків та багато коментарів. Користувачі мережі написали зірці масу компліментів і сказали, що обов'язково подивляться відео з нею.

Нагадаємо, Келлі Гейл позувала в купальнику, лежачи в сауні.

Тіло моделі було вологе від поту. Виглядала вона палко і в той же час дуже мило. Верх купальника мав біле кільце в пікантному місці на грудях, а плавки трималися на тоненьких лямках.

Келлі дивилася в камеру, водячи камеру від обличчя по тілу.

Раніше ми писали, що Келлі Гейл роздяглася і прикрилася лише руками і щось схожим на рушник.

Незважаючи на це, все одно не можна було не звернути уваги на соковиті принади і шовкову шкіру зірки.

Келлі дивилася в камеру, відкривши губи.

Нагадаємо, супермодель і ангел Victoria’s Secret активно займається спортом і часто показує фанатам свою фігуру

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