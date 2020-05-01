Відома модель Сьюзі Кортес, яка отримала титул за найкрасивіші сідниці в світі, показала свої форми у воді

На фото Кортес стояла в басейні і розвернулася спиною до камери. Тіло Сьюзі було мокрим, як і волосся, дівчина вигнулась і виставила п'яту точку перед об'єктивом. Цього разу на моделі був рожевий купальник, а зірка доповнила образ стильними окулярами. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 5 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Прекрасно", "чудово", "Краса, яка надихає муза".

Раніше ми повідомляли, що відома бразильська модель Сьюзі Кортес показала футбольний вбрання.

На фото Сьюзі позує в кросівках, гетрах, міні-трусиках і топіку. Кортес однієї задерла трохи ногу нею і тримає м'яч, а сама стоїть біля сітки, за яку взялася руками. Фотографія вийшла досить спокусливою і спортивної.

Повідомлялося, що відома бразильська модель Сьюзі Кортес показала новий пляжний образ.

На фото Сьюзі позувала в крихітному купальнику блакитного кольору. Кортес позувала на пляжі і вигнулась у спокусливій позі на дерев'яних сходах. Завдяки цьому можна легко оцінити ті форми, через які модель отримала титул.

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