Відома модель, актриса Емілі Ратаковськи продемонструвала форми в бікіні

Зірка покрасувалася перед камерою в спокусливому вигляді, повідомляє Politeka.net. Модель з'явилася в бікіні з довгими лямками, які оповили її ідеальну талію. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Також на зірці були крихітні трусики, а зверху на плечах - легка сорочка в тон. Доповнювали її образ прикраси.

Ратаковськи покружляла перед камерою, торкаючись пишного волосся.

Зірка постала впівоберта, засвітивши пружну п'яту точку: "Ох, і штучка".

Варто відзначити, що красуня позувала на вулиці, де можна було помітити фруктове дерево з абрикосами.

"Завтра. Все нове", - підписала кадри красуня.

За 10 годин пост зібрав понад 25 мільйонів лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі не тільки сходили з розуму по фігурі зірки, але і написали, що вона дуже гаряча. Люди зізнавалися моделі в любові, не маючи сили встояти перед такою богинею.

Нагадаємо, Емілі Ратаковськи наділа тісний купальник у вигляді трикутників, який ледь утримує принади.

Зірка, мабуть, лежала на животі, тим самим її пишні принади виглядали ще більше.

Також на моделі був капелюшок від сонця. Завершили її образ сережки-кільця, тонкий ланцюжок на шиї та легкий макіяж.

Раніше повідомлялося, що Емілі Ратаковськи позувала в темно-фіолетовій сукні зі шкіри з незвичним дизайном без бретелей. Дівчина підкреслила свої вилиці вдалим макіяжем, і зробила акуратну зачіску без зайвих прикрас –

Модель вкрай не любить укладати волосся заради кадрів, адже це їх псує. Сама дівчина зазначає, що не буде ризикувати власною красою заради пари кадрів для глянцю, тому найчастіше з'являється на знімках зі звичайними розпущеним волоссям.

Нагадаємо, фігуриста Ратаковськи блиснула солодкими місцями прямо в машині

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