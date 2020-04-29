Модель Демі Роуз ледве втримала власні форми в крихітному купальнику з сіточкою

Знаменита модель, яку часто називають британською Кардашьян, вирішила поділитися стильним кадром в улюбленому купальнику, ледь прикривав її значний бюст під час відпочинку. Дівчина приміряла улюблений образ під час пляжних зйомок, повідомляє Politeka.net.

Під час карантину модель активно ділиться знімками з пляжу і відпочинку, радуючи фоловерів, при цьому фанати також намагаються слідувати тим же правилам. В цей раз на одному з аматорських акаунтів з'явився новий кадр з фотосесії Демі на пляжі в крихітному купальнику незвичайного відтінку.

дівчина доповнила Свій образ тонкою сіточкою, яка повністю зроблена з бус. Для більшої пікантності на другому кадрі зірка позувала спиною до об'єктиву, показуючи п'яту крапку у всій красі.

Зазначимо, дівчина вже давно є популярною Instagram-моделлю нижньої білизни і купальників. Під час карантину зірка, схоже, не думає зупиняти зйомки, тому періодично радує фоловерів яскравими образами після фотосесій.

Досить пишні форми Демі Роуз також показала без білизни – дівчина прикрилася незвичайним підлозі-халатиком, що складається з клаптиків тканини, ледь прикривають груди і нижню частину тіла знаменитості. Нове фото підкорило шанувальників, які взялися відразу ж масово коментувати новий пост.

«Де б я хотів бути», «Нічого собі, звичайно, немає слова, яке могло б описати так багато краси і досконалості», «Чудова Демі 😍😍❤️», «😍😍😍 милашка», «Я чекаю тебе ...», «Оливковий сік», «Я люблю твій вид👙💋😉💋👙», «Ух ти, вона така гарна, як я хочу!».

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