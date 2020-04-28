Популярна українська виконавиця Анастасія Кумейко, яка раніше входила в групу Nikita, показала розкішне тіло в міні-сукні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Залишайтеся вдома», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах міні-сукня, прибираючи при цьому у своїй квартирі. Звернемо увагу, що в якийсь момент зірка згинається і демонструє, що у неї в роті щітка для прибирання пилу.

На інших кадрах Кумейко показує, як в тому ж міні-сукня миє підлоги, роблячи це все під музику.

Уточнимо, що кадри зірка викинула у себе в Сторіс, позбавивши шанувальників можливості що-небудь сказати.

До цього ми писали, що відома українська співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, показала новий образ.

На фото Кумейко позує в білому боді і прозорому халаті, який вона зняла. Завдяки цьому можна легко оцінити ідеальні риси тіла Анастасії. Співачка стала на носочки на фото і дуже жіночно позувала перед камерою. На тлі можна побачити велике вікно і фіранки.

Фанати не змогли оцінити публікацію або написати під нею коментарі. Все через те, що Анастасія опублікувала фото в сторіс Instagram.

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