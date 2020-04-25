Знаменита американська плюс-сайз-модель і актриса Барбі Феррейра показала себе в новому образі для сміливої фотосесії

В цей раз дівчина вирішила приміряти на себе серію нових образів під час зйомок фотосесії для французького бренду Jacquemus. Нова добірка провокаційних кадрів, на яких Барбі з'явилася в сміливих нарядах були зроблені по веб-камері, передає Politeka.net.

Схоже, таким чином дівчина наголосила, що перебуває в режимі самоізоляції через карантин, але це не заважає їй дивувати новими образами.

На першому розміщеному кадрі вона попозувала без білизни, прикриваючи оголені груди солом'яною сумкою з шкіряними ручками. На іншому кадрі дівчина вже позувала в салатовому ліфчику і величезною солом'яному капелюсі з широкими полями. На наступному кадрі дівчина вже приміряла на себе досить скромне бежеву сукню в підлогу.

Зазначимо, автором представлених фото став французький фотограф П'єр-Анж Карлотти, який раніше вже працював із зірками, серед яких Ірина Шейк, Белла Хадід і Ріанна, а також співпрацював з світовими брендами.

Як повідомлялося раніше, модель Демі Роуз опублікувала в розділі Сториз кілька своїх улюблених фотографій. На кожній з них вона позує у відвертих образах.

Так, на одній з фотографій Демі плаває топлес в одному з водоймищ Мексики. На знімку модель підпливла до борту і сперлася на нього своєю об'ємною грудьми.

Ще на одному фото Роуз сидить повністю оголеною з коктейлем в руці. Дівчина явно тільки що скупалася і тому зав'язала волосся рушником. Демі сидить до камери спиною, проте для знімка повернулася в пів-обороту.

Третій знімок Роуз був зроблений на популярному американському фестивалі Burning man, відвідувачі якого навмисно вбираються в оригінальні і часом зовсім дикі костюми. Так, Роуз позує у відвертому «золотом» вбранні з східними мотивами, який прикриває тільки самі інтимні частини її тіла.

Нагадаємо, нова Кардашьян скинула все зайве і показала свої ласощі.

Як повідомляла Politeka, нова Кардашьян показала на камеру все, чим нагородила її природа.

Також Politeka писала, що молода копія Кім Кардашьян похвалилася апетитними формами.