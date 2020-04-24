Модель Демі Роуз продемонструвала новий спокусливий образ в одній лише золотій нижній білизні

Знаменита модель, яку часто називають британською Кардашьян, обожнює ділитися зі своїми шанувальниками досить зухвалими кадрами з нових фотосесій. Цього разу дівчина показала всю себе і свої головні переваги в прозорій білизні золотистого кольору, повідомляє Politeka.net.

Так, зірка британського модельного бізнесу Демі Роуз вирішила показати свої досить пишні форми в золотому бікіні, ледь прикривав її інтимні частини тіла. При цьому дівчина позувала з легким макіяжем на обличчі іс розпущеним волоссям.

Тонка мереживна тканина чимало заінтригувала прихильників зірки, яка, до речі, знає, як привертати увагу фанатів навіть під час карантину.

Як повідомлялося раніше, модель опублікувала в розділі Сториз кілька своїх улюблених фотографій. На кожній з них вона позує у відвертих образах.

Так, на одній з фотографій Демі плаває топлес в одному з водоймищ Мексики. На знімку модель підпливла до борту і сперлася на нього своєю об'ємною грудьми.

Ще на одному фото Роуз сидить повністю оголеною з коктейлем в руці. Дівчина явно тільки що скупалася і тому зав'язала волосся рушником. Демі сидить до камери спиною, проте для знімка повернулася в пів-обороту.

Третій знімок Роуз був зроблений на популярному американському фестивалі Burning man, відвідувачі якого навмисно вбираються в оригінальні і часом зовсім дикі костюми. Так, Роуз позує у відвертому «золотом» вбранні з східними мотивами, який прикриває тільки самі інтимні частини її тіла.

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