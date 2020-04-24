Модель Демі Роуз продемонструвала новий спокусливий образ в одній лише золотій нижній білизні
Знаменита модель, яку часто називають британською Кардашьян, обожнює ділитися зі своїми шанувальниками досить зухвалими кадрами з нових фотосесій. Цього разу дівчина показала всю себе і свої головні переваги в прозорій білизні золотистого кольору, повідомляє Politeka.net.
Так, зірка британського модельного бізнесу Демі Роуз вирішила показати свої досить пишні форми в золотому бікіні, ледь прикривав її інтимні частини тіла. При цьому дівчина позувала з легким макіяжем на обличчі іс розпущеним волоссям.
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Тонка мереживна тканина чимало заінтригувала прихильників зірки, яка, до речі, знає, як привертати увагу фанатів навіть під час карантину.
Як повідомлялося раніше, модель опублікувала в розділі Сториз кілька своїх улюблених фотографій. На кожній з них вона позує у відвертих образах.
Так, на одній з фотографій Демі плаває топлес в одному з водоймищ Мексики. На знімку модель підпливла до борту і сперлася на нього своєю об'ємною грудьми.
Ще на одному фото Роуз сидить повністю оголеною з коктейлем в руці. Дівчина явно тільки що скупалася і тому зав'язала волосся рушником. Демі сидить до камери спиною, проте для знімка повернулася в пів-обороту.
Третій знімок Роуз був зроблений на популярному американському фестивалі Burning man, відвідувачі якого навмисно вбираються в оригінальні і часом зовсім дикі костюми. Так, Роуз позує у відвертому «золотом» вбранні з східними мотивами, який прикриває тільки самі інтимні частини її тіла.
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