Українська модель Леоніла Гузь, "Міс Україна 2018", порадувала новим спокусливим образом шанувальників

На фото Леоніла стоїть у чорному нижній білизні і і піджаку. Більше на зірці нічого не було, навіть штанів. Гузь стояла на тлі стіни, на якій можна побачити картини. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 2600 лайків і написали кілька коментарів:

"Чудово", "Піджаки зараз модно - так", "Ух ти ж", "Що за жінка", "Чудово".

Повідомлялося, що відома українська модель Леоніла Гузь показала новий образ в Instagram.

На фото Леоніла позувала у в'язаному светрі, шкіряних рукавичках і капелюшку. Волосся у Гузь були розпущені в цей раз. На тлі нічого не було видно, так як знімок був студійним. Кадр вийшов дуже стильним і ніжним, хоча і не таким спокусливим, як інші кадри зірки.

Раніше ми повідомляли, що 21-річна модель Леоніла Гузь підкорила зухвалим чином.

Так, Леоніла постала в боді соковитого синього кольору з прозорими вставками на животі і верхньої частини грудей. При цьому помітно, що тонка смужка щільної тканини ледве прикриває пишний бюст моделі. На плечі Гузь накинула короткий піджак темно-сірого кольору, а на ногах у неї кросівки.

Злегка розпатлана зачіска і макіяж з акцентом на очі доповнили образ фатальної красуні. Гузь розставила ноги на ширину плечей і кинула зухвалий погляд в камеру.

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