Украинская модель Леонила Гузь, "Мисс Украина 2018", порадовала новым соблазнительным образом поклонников

На фото Леонила стоит в черном нижнем белье и и пиджаке. Больше на звезде ничего не было, даже штанов. Гузь стояла на фоне стены, на которой можно увидеть картины. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 2600 лайков и написали несколько комментариев:

"Прекрасно", "Пиджаки сейчас модно - да", "Ух ты ж", "Что за женщина", "Превосходно".

Сообщалось, что известная украинская модель Леонила Гузь показала новый образ в Инстаграм.

На фото Леонила позировала в вязаном свитере, кожаных перчатках и шляпке. Волосы у Гузь были распущены в этот раз. На фоне ничего не было видно, так как снимок был студийным. Кадр получился очень стильным и нежным, хотя и не таким соблазнительным, как другие кадры звезды.

Ранее мы сообщали, что 21-летняя модель Леонила Гузь покорила дерзким образом.

Так, Леонила предстала в боди сочного синего оттенка с прозрачными вставками на животе и верхней части груди. При этом заметно, что тонкая полоска плотной ткани еле-еле прикрывает пышный бюст модели. На плечи Гузь накинула короткий пиджак темно-серого цвета, а на ногах у нее кроссовки.

Слегка растрепанная прическа и макияж с акцентом на глаза дополнили образ роковой красотки. Гузь расставила ноги на ширину плеч и кинула дерзкий взгляд в камеру.

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