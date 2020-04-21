Знаменита фотомодель і бізнесвумен Емілі Ратаковськи роздяглася заради пікантного кадру

Як повідомляє Politeka.net вона опублікувала нове спокусливе фото на своїй сторінці в Instagram.

Емілі Ратаковськи прославилася своїми відвертими образами. На цей раз вона сфотографувалася без нижньої білизни. На знімку модель позує гола, прикривши груди руками. Варто відзначити, навмисне або ненавмисне, але їй не все вдалося сховати під долонями.

Заради цього фото красуня позувала у ванній. На задньому плані можна помітити раковину, рушник і вішалку з білим халатом, який Ратаковски вирішила не надягати.

Користувачі соціальної мережі з захопленням отозвалсь про нову роботу Ратаковськи:

"Богиня"; "Супер красуня"; "Найкраща"; "виглядає Карколомно красива леді"; "Зробила весь мій день"; "Шокуюча".

Раніше Емілі Ратаковськи показала свої принади у всій красі, вбравшись у дуже сміливий купальник. Фотографія з'явилася на фан-сторінці у соціальній мережі.

На фото зірка в помаранчевому сдельном купальнику стоїть спиною до камери. Її апетитна «п'ята точка» вийшла на перший план, сполохавши фантазію шанувальників. Трусики стрінги дають можливість у всій красі розглянути форми моделі. Вона в свою чергу розпустила волосся, сперлася на стіну і пристрасно дивиться в кадр.

Нагадаємо, що Ратаковски похвалилася своїми обсягами в екстремальному вбранні: "Чертовски хороша".

Як писала Politeka, безсоромна Ратаковски засвітила найапетитніші місця: жаркі кадри.

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