Відома модель Белла Хадід, яку називають найкрасивішою жінкою в світі, постала в спокусливому образі

Як повідомляє Politeka.net, відома модель дуже любить змінювати образи й приміряти нові незвичайні наряди. Крім того, вона часто викладає знімки з робочих фотосесій, а також ділиться повсякденними фото в компанії своїх подружок.

На цей раз модель вирішила опублікувати архівний знімок у своїх сторіс. Як відомо, Белла зовсім не соромиться позувати без білизни під час фотозйомок. Даний знімок це тому підтвердження.

Модель одягалася лише прозоре плаття, яке дозволило побачити її пікантні місця. Швидше за все, чоловік, який знаходиться позаду неї запам'ятає таку прогулянку надовго.



Раніше, у свої сторіс вона опублікувала фото з занять фітнесом. Чарівна модель з'явилася в обтягуючому костюмі. Белла, розставивши ноги, зайняла небезпечну позу біля жердини, який обхопила руками вище голови.

Нагадаємо, американська топ-модель Белла Хадід одна з найбільш жаданих і яскравих осіб на сучасній модній арені. Вона не тільки є послом і постійним лицем модних будинків, але також музою знаменитого модельєра Ріккардо Тиші і популярного співака The Weeknd, з яким її пов'язують романтичні стосунки.

Нагадаємо, найкрасивіша модель планети в одній білизні розкинула ноги перед дзеркалом.

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