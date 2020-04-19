Відома модель Белла Хадід, яку називають найкрасивішою жінкою в світі, постала в спокусливому образі
Як повідомляє Politeka.net, відома модель дуже любить змінювати образи й приміряти нові незвичайні наряди. Крім того, вона часто викладає знімки з робочих фотосесій, а також ділиться повсякденними фото в компанії своїх подружок.
На цей раз модель вирішила опублікувати архівний знімок у своїх сторіс. Як відомо, Белла зовсім не соромиться позувати без білизни під час фотозйомок. Даний знімок це тому підтвердження.
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Модель одягалася лише прозоре плаття, яке дозволило побачити її пікантні місця. Швидше за все, чоловік, який знаходиться позаду неї запам'ятає таку прогулянку надовго.
Раніше, у свої сторіс вона опублікувала фото з занять фітнесом. Чарівна модель з'явилася в обтягуючому костюмі. Белла, розставивши ноги, зайняла небезпечну позу біля жердини, який обхопила руками вище голови.
Нагадаємо, американська топ-модель Белла Хадід одна з найбільш жаданих і яскравих осіб на сучасній модній арені. Вона не тільки є послом і постійним лицем модних будинків, але також музою знаменитого модельєра Ріккардо Тиші і популярного співака The Weeknd, з яким її пов'язують романтичні стосунки.
Нагадаємо, найкрасивіша модель планети в одній білизні розкинула ноги перед дзеркалом.
Як раніше повідомляла Politeka, найкрасивіша модель у світі похвалилася принадами без одягу.
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