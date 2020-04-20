Сьогодні супермоделі вже не так популярні, як в 1990-х роках, але до них все ще прикута увага мільйонів. Тим більше, що вони вдало поєднують модельну кар'єру з іншими творчими напрямами

Politeka.net згадала найпопулярніших і високооплачуваних моделей минулого року.

Найуспішнішою моделлю 2019 року стала Кендалл Дженнер – одна з сестер «сімейства Кардашьян». Дівчина не соромиться зніматися у відвертих фотосесіях і демонструвати свою ідеальну фігуру.

На другому опинилася одна з сестер Хадід. 24-річна Джіджі Хадід в 2019 році регулярно з'являлася на обкладинках найвідоміших журналів і брала участь у показах відомих дизайнерів.

На третьому місці за популярністю в мережі «погана дівчинка» сучасного модельного бізнесу – Кара Делевінь. Незважаючи на свою неоднозначну репутацію модель часто звуть рекламувати найдорожчі бренди світу. Так, в 2019 році вона стала обличчям ювелірної колекції Dior.

На четвертому місці – Кріссі Тейген. Хоч сьогодні вона і відійшла від справ, її життям все ще цікавляться мільйони.

Емілі Ратаковскі замикає п'ятірку найуспішніших моделей, до яких прикута увага мільйонів. Красуня знімається у кліпах, а також пробує себе в кіно.

Зазначимо, що молодша сестричка Джіджі Белла Хадід теж входить в топ найпопулярніших моделей світу. Правда, вона більш відверта, ніж її сестра.

Нагадаємо, що Кендалл Дженнер в міні-бікіні залізла в кущі і блиснула бездоганною фігурою: "Гаряче".

Як писала Politeka, безсоромна Ратаковскі засвітила найапетитніші місця: жаркі кадри.

Також Politeka писала, що Белла Хадід повністю роздяглася, залишивши собі тільки латексний нашийник: "Соковито, дєтка".