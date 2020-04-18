29-річна бразильська модель Сьюзі Кортес, яка двічі стала переможницею конкурсу Міс Бум-Бум, встала в звабливу позу

Модель публікує відверті фото в Instagram, передає Politeka.net. На всіх знімках вона намагається показати свою п'яту точку, через яку і отримала титул.

На одному з останніх кадрів Кортес позувала закинувши ноги на крісло, випнувши сідниці в крихітних блискучих бікіні.

При цьому руки у неї були складені на підлозі. Ліфчик ледь утримував груди Кортес, і, здається, вона ось-ось буде без білизни.

На ногах Сьюзі чорні чоботи на підборах, що зробило її образ більш зухвалим.

Завершили її образ масивні сережки.

Кортес пильно дивилася в камеру, відкривши губи. Довге волосся дівчини було закинуте набік і ледве не торкалися підлоги.

Пост за 12 годин зібрав понад 20 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі обсипали кохану компліментами, деякі не знаходили слів і писали просте: "Вау", інші ж, навпаки, знаходили місця для приємного, наприклад: "Просто ульот"

Нагадаємо, Сьюзі Кортес позувала на пляжі в міні-бікіні, задерши ногу і засвітивши зайве.

Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Бомбезна», «вогонь взагалі», «суперовий вигляд», «богиня!», «поза – космос», «дуже гаряче», - написали вони.

Раніше повідомлялося, що Сьюзі Кортес вимазала свою пружну п'яту точку шоколадом, при цьому ледь не блиснувши голою груддю.

Зірка на одному з фото прикрила принади морквиною. На ній також можна було помітити вушка, більше, як вже зрозуміло, на ній нічого не було.

Модель вигиналася, демонструючи красиву фігуру. Її довге волосся було розпущене.

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