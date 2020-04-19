29-річна бразильська модель Сьюзі Кортес, яка двічі стала переможницею конкурсу Міс Бум-Бум, порадувала гарячим знімком

На фото, розміщеному в Instagram, зірка з'явилася в незвичному образі, передає Politeka.net.

Кортес вразила красою в срібному бікіні. Груди ледь трималися в крихітному ліфчику. Зверху зірка накинула щось схоже на болеро.

Модель присіла, розставивши ноги. Її пружний прес напружився і показалися кубики. Труси були на високій посадці і ледь не прикривали пупок.

Зірка сиділа в чоботях на шнурівці.

Кортес розпустила і закинула довге хвилясте волосся набік. Вона дивилася в камеру і прочинила губи. Її макіяж був зроблений з акцентом на очі: "Ого, які великі".

За чотири години пост зібрав понад 5000 лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі писали, що модель дуже гаряча і неперевершена. Загалом, люди завалили Сьюзі компліментами, як, втім, і завжди.

Нагадаємо, Сьюзі Кортес позувала біля басейну, вигнувшись і виставивши п'яту точку.

На моделі - ледь помітні крихітні трусиси-бікіні. Зірка без сорому виставила свої нереальні розміри.

Також Кортес одягла білу футболку, яка мала неакуратний вигляд. Вона спустила верхній одяг з плеча, оголивши принади без білизни, при цьому приховавши найінтимніше.

Раніше повідомлялося, Сьюзі Кортес опублікувала відверте відео. Модель з'явилася в бікіні, яке практично нічого не прикриває. Зірка зайняла жарку позу на піску, посвітивши перед камерою своєю головною гордістю. Кортес ефектно прибрала пісок з сідниць, чим невимовно порадувала натовп фанатів.

"Здрастуйте, мої улюблені 🔥🔥🔥 повний запис вже доступний на моїй гарячій сторінці", - підписала кадри Сьюзі.

Нагадаємо, володарка найкрасивіших сідниць залишилася в одних панчохах і показала, що підкорює чоловіків: "Прекрасна"

Також Politeka писала, що модель з самими красивими сідницями побешкетувала в крихітному бікіні на піску: "Який персик"