25-річна британська модель і інстадива Демі Роуз порадувала шанувальників відвертим знімком

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в спокусливому вбранні.

Демі ніколи не соромилася показувати свої розкішні форми у всіх ракурсах. На цей раз модель захопила фантастичним видом в обтягуючій сукні ніжно-блакитного відтінку.

Вбрання вигідно підкреслило чарівні вигини її тіла: від зони декольте неможливо відвести погляд.

Красуня нанесла макіяж в корчинево-золотистих тонах і розпустила довгі локони. Вона нахилила голову і мило посміхнулася.

"Якщо ви не стоїте за щось, ви закохаєтесь у що завгодно. 💙 @fashionnova fashionnovapartner", - підписала фото Роуз.

За лічені години пост зібрав понад 220 000 "лайків", а також безліч компліментів в коментарях:

"Видатна 👌😍"

"🌹красива😍"

"...з її чарівною посмішкою, яка змінює життя всього світу"

"будь ласка, поділіться з нами, як ви доглядаєте за шкірою 😩💗"

"Ти така стильна і красива🥰"

"О, господи 😮"

"Смачна, як яблучний пиріг"

"Ад, яка мила🔥❤️💓"

Раніше ми повідомляли, Демі пустилася у всі тяжкі, влаштувавши екстравагантну фотосесію на березі океану. Знімки відразу ж з'явилися на її фан-сторінці. Модель повністю роздяглася, ніж не ан жарт стурбувала мільйони користувачів.

Дівчина позувала, сидячи на колінах і повернувшись до камери спиною, спокусливо вигнувши спинку. Роуз кинула грайливий погляд, млосно відкривши рот.

«Хто посміє сказати, що вона не сексуальна? Насолоджуйтеся», - йдеться в повідомленні фан-сторінки.

Нагадаємо, спокуслива Демі Роуз затягнула неосяжні принади в мереживо.

Як повідомляла Politeka, Демі Роуз скинула зайву одяг і показала свої переваги: смачні ракурси.