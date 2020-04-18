25-річна британська модель і інстадива Демі Роуз порадувала шанувальників відвертим знімком
Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в спокусливому вбранні.
Демі ніколи не соромилася показувати свої розкішні форми у всіх ракурсах. На цей раз модель захопила фантастичним видом в обтягуючій сукні ніжно-блакитного відтінку.
Вбрання вигідно підкреслило чарівні вигини її тіла: від зони декольте неможливо відвести погляд.
Красуня нанесла макіяж в корчинево-золотистих тонах і розпустила довгі локони. Вона нахилила голову і мило посміхнулася.
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"Якщо ви не стоїте за щось, ви закохаєтесь у що завгодно. 💙 @fashionnova fashionnovapartner", - підписала фото Роуз.
За лічені години пост зібрав понад 220 000 "лайків", а також безліч компліментів в коментарях:
"Видатна 👌😍"
"🌹красива😍"
"...з її чарівною посмішкою, яка змінює життя всього світу"
"будь ласка, поділіться з нами, як ви доглядаєте за шкірою 😩💗"
"Ти така стильна і красива🥰"
"О, господи 😮"
"Смачна, як яблучний пиріг"
"Ад, яка мила🔥❤️💓"
Раніше ми повідомляли, Демі пустилася у всі тяжкі, влаштувавши екстравагантну фотосесію на березі океану. Знімки відразу ж з'явилися на її фан-сторінці. Модель повністю роздяглася, ніж не ан жарт стурбувала мільйони користувачів.
Дівчина позувала, сидячи на колінах і повернувшись до камери спиною, спокусливо вигнувши спинку. Роуз кинула грайливий погляд, млосно відкривши рот.
«Хто посміє сказати, що вона не сексуальна? Насолоджуйтеся», - йдеться в повідомленні фан-сторінки.
Нагадаємо, спокуслива Демі Роуз затягнула неосяжні принади в мереживо.
Як повідомляла Politeka, Демі Роуз скинула зайву одяг і показала свої переваги: смачні ракурси.