Модель і інстадіва Олена Омович, яку охрестили українською Кардашьян, нещодавно змінила зачіску, а сьогодні здивувала користувачів мережі питанням, що стосується її зовнішності

Українська знаменитість часто публікує провокаційні фото в білизні і цей раз не став винятком, передає Politeka.net. На знімку Олена позувала в мереживному ліфчику. Вона здавила груди з боків, щоб вони виглядали більше і соковитіше.

Омович поклала між грудьми духи у вигляді туфельки. Образ красуні завершили великі сережки-кільця у вухах і тонкий ланцюжок з кулоном.

Олена трохи відкрила пухкі губи і подивилася в кадр. При цьому на обличчі в неї не тільки довгі чорні стрілки, але і фільтр у вигляді татуювання.

"ТАТУ НА ОБЛИЧЧІ?😛ТАК/НІ?👇🏻 ", - поцікавилася українська знаменитість.

За 10 хвилин пост зібрав понад 2000 лайків та багато коментарів.

"Ні,на обличчі краще не треба,прикрашай тіло,твоє обличчя і без тату симпатичне))", "Гарно,але краще не треба", "Шикарні груди 👍 Тату на обличчі краще не робити", "Єдиний його сенс - це замазувати тоналкою", "Так! Це неймовірно круто і сексуально", "Справжню слабо?", Якщо маленьке то так))))", "Ні! Навіщо красу забивати👸)", "Так, нормасик, над бровами зашпиль", "Ні ні ні @alena_omovych ні в якому разі 🖐🖐🖐😱😱 не псуй своє обличчя", "ти дуже гарна😍😍", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Олена Омомвич опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких з'явилася у відвертому образі.

Гаряча брюнетка приміряла розкішну мереживну білизну, в якій покрутилася у всіх ракурсах.

На інших кадрах красуня постала спереду: Альона витончено вигиналася, розставляючи ноги і граючи руками.

Нагадаємо, що Олена Омович в мереживній білизні змусила червоніти всіх: жаркі фото.

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