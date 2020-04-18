52-річна американська актриса і модель Памела Андерсон вліглася на траву, ледве приховавши свої об'єми

Модель часто ділиться знімками в своєму Instagram, більшість з них - чорно-білі, передає Politeka.net.

На одному з останніх фото актриса позувала, лежачи на підстилці біля коня. На Андресон були джинси, чоботи і капелюх. А верхню частину одягу красуня вирішила залишити оголеною.

Модель позувала з розпущеним волоссям, очі підкреслювали чорний олівець. Памела дивилася вбік, відкривши губи.

Це фото вийшло не стільки відвертим, як якимось загадковим. До слова, форми Андерсон вражали красою, саме завдяки своїй красі і пишним принадам, зірка стала дуже популярною.

За шість годин пост зібрав понад 10 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі писали, що це фантастичне фото, зізнавалися в любові і так далі.

Нагадаємо, Памела Андерсон позувала в рушнику, який тримається лише на її пишних грудях. Памела трохи нахилилася, ледь не впустивши свої принади, але при цьому виставивши напоказ пружну п'яту точку.

На шиї знаменитості - блищить ланцюжок з кулоном. Андерсон закинула волосся набік і подивилася в камеру.

Зірка прочинила губи, надавши луку пікантності.

Раніше повідомлялося, що Памела Андерсон позувала в трохи лякаючому, але від цього не менш спокусливому костюмі якогось вигаданого монстра.

На обтягуючому костюмі в дуже цікавих місцях стирчать шипи, а сам матеріал наряду виконаний під шкіру.

На голові Памели красується футуристична перука, а її образ доповнює яскравий макіяж. На знімку зірка позує на четвереньках, замріяно дивлячись у бік.

Нагадаємо, томна Памела Андерсон позбулася одягу і показав, чим підкорила мільйони чоловіків.

Як повідомляла Politeka, спекотна Памела Андерсон нагнулася, розсипавши свої величезні "арбузики".

Також Politeka писала, що Памела Андерсон ледве втримала свою гідність в глибокому декольте.