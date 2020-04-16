Селена Гомес похвалилася новим фото зі зйомок в спокусливому вбранні

27-річна американська співачка і актриса часто тішить своїх шанувальників новими знімками на своїй сторінці в Instagram. Як повідомляє Politeka.net, на цей раз вона опублікувала селфі зі знімального майданчика свого нового кліпу.

На фото, зробленому в гримерці, Гомес позує в розкішному чорному платті, однак, на жаль, в кадр потрапила лише його верхня частина. Наряд приковує до себе увагу глибоким декольте і оригінальною вставкою з напівпрозорої сітки.

На фото Селену кокетливо поправляє волосся рукою, вільною від камери.

Шанувальники співачки засипали її компліментами і написали, що вона з кожним днем стає все більш гарною. Всього за годину її фото набрало майже чотири мільйони лайків.

Нагадаємо, раніше ми писали про фото, на якому Гомес постала в білому платті тканина якого схожа на шовк. Легкий наряд обтягнув тіло знаменитості. Пишні груди і тонка талія чітко виділялися, завдяки обтягуючому відвертого вбрання.

Тонкі бретельки сукні додали образу певної пікантності.

Селена розпустила свої недовге хвилясте волосся і подивилася в камеру. Важко розглянути макіяж артистки, але точно помітно, що вона виглядає шикарно: "Справжня красуня".

Селена витягла руки назад і поклала їх на крісла.

Нагадаємо, Селена Гомес затягнула апетитні принади в білий шовк.

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