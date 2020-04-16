Модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кім Кардаш'ян, показала неосяжні форми в «невидимому» сукня

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, зірка сидить на дивані в крихітному плаття, яке мінімально прикриває її розкішні форми. Також можна зауважити, що модель позує абсолютно без білизни. Це справило фурор серед її шанувальників.

«Вау, величезні принади! Всім би такі», «божественна краса», «лялечка», «ідеальний вигляд», «на це можна дивитися вічно! Краса неймовірна! Ульотна», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кім Кардаш'ян, вразила гарячою позою на відпочинку.

«Ммм, космос. Літній час виглядає оревно. Дуже добре», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Квітко позує напівсидячи в мікроскопічному бікіні, виставивши напоказ розкішні форми. Доповнює образ моделі елегантна кепка і окуляри.

Уточнимо, що знімок Квітко її шанувальники активно лайкали, хоча і не зважилися його коментувати.

Нагадаємо, російська Кардаш'ян блиснула неосяжної фігурою в крихітному купальнику.

Як повідомляла Politeka, російська Кардаш'ян облягла свою красу тонким мереживом: розглянути можна все.

Також Politeka писала, що російська Кардаш'ян показала бездонне декольте крупним планом.